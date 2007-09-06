В Крыму пройдет авторалли Yalta Rally 2007

С 14 по 16 сентября в Крыму под патронатом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО пройдет этап Кубка Президентов 2007, этап Чемпионата Украины по авторалли и этап Кубка Европы по ралли FIA European Rally Cup 2007, который в этом году проходит под названием Yalta Prime Rally 2007.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель организационного комитета Yalta Prime Rally 2007, губернатор Запорожской области Евгений ЧЕРВОНЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его информации, ралли в рамках проекта "Червоненко racing" будет проходить в городе Ялта, а также на трассах возле горы Ай-Петри в районе Ливадии и на трасах возле Алушты.

В соревнованиях примут участие многие профессиональные гонщики из стран Европы и лучшие раллийные экипажи Украины.

Протяженность трасс составляет 190 километров извилистых дорог горного Крыма, с неповторимыми скоростными участками, которым дана высокая оценка специалистами Международной автомобильной федерации, отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

На сегодня для участия в ралли уже поданы 75 заявок из Грузии, Литвы, Беларуси, России, Болгарии, Швеции, Италии, Узбекистана и Украины.

«Ожидается бескомпромиссная борьба, такого количества участников еще не было. Думаю, что Ялта станет одной из ведущих визитных карточек Украины», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

При этом он добавил, что «наша цель - получить этап Кубка мира, и мы его получим в течение двух лет».

Также Е.ЧЕРВОНЕНКО добавил, что на закрытии ралли и награждении победителей ожидается участие Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

Организаторами ралли выступили Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины, Автомобильная федерация Украины, проект "Червоненко racing". Генеральный спонсор – Prime (водка), официальный партнер – WOG (автозаправочные комплексы), 3G партнер ралли - PEOPLEnet, официальный спонсор – компания "НИКО" (автоимпортер Mitsubishi Motors), официальный банк ралли – "Укрэксимбанк", генеральный информационный партнер – телеканал «1+1» и др.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии гонок Yalta Nemiroff Rally 2006. По его словам, «этап Кубка Европы - высокая честь как для Ялты, так и для Украины, это очередное признание как части европейского спортивного простора, возможность для наших гостей познакомиться с Украиной».

Напомним, что в Yalta Nemiroff Rally 2006 принимали участие 56 экипажей гонщиков из Швеции, Болгарии, Турции, Литвы, Грузии, Беларуси, Молдовы, России, а также лучшие раллийные экипажи Украины. Специальный гость соревнований - легендарный «летающий» финн, четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари ВАТАНЕН.

В освещении Yalta Nemiroff Rally 2006 принимали участие более 160 журналистов из девяти стран.

Справка УНИАН. Общая дистанция ралли Yalta Rally - около 600 км, из которых 190 км зачетных скоростных участков от Севастополя до Алушты.

В 2007 году авторалли Yalta Rally будет проходить в третий раз.