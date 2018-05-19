Кличко бил ногами, а Шустер провел свою лучшую передачу

Это была просто бомба. Вчера на стадионе «Динамо» сошлись команды с самым странным составом, какой только может присниться. В матче, где сошлись украинские и итальянские друзья Андрея Шевченко, наши страну представляли футболисты, певцы, журналист, чемпион мира по боксу, легкоатлет и бывший теннисист. За Украину, кроме самого Шевченко, выступал Блохин, Беланов, Лужный, Михайличенко, Игорь Суркис, а также Владимир Кличко, Александр Пономарев, Святослав Вакарчук, Савик Шустер, Сергей Бубка. Им противостояли звезды итальянской эстрады: Джанни Моранди, Николо Фаби, Лука Барбаросса. Итальянцев усилили футболистами Себастьяно Росси, Марко Симоне, легионером-хорватом Звонимиром Бобаном, бразильцем Леонардо и другими. Гостям также «сдали в аренду» нашего Андрея Гусина, который был представлен на «их» манер - Гусен.

Жалко, конечно, что на стадион не удалось привести Верку Сердючку и политика Александра Волкова, как планировалось, но и без того веселья хватало. Тем более что это был благотворительный матч, организованный Фондом «3000» Екатерины Ющенко для сбора средств на «Детскую больницу будущего».

Открыл действо младший сын Президента Тарас, зарядивший ногой по мячу - игра началась. Сначала создавалось впечатление, что у итальянцев нет никаких шансов на победу. Я не говорю о технике Андрея Шевченко, но представьте, что на вас бежит, с мячом или без, двухметровый здоровяк, и этот здоровяк - чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Словом, на фоне наших игроков итальянцы смотрелись хлипко, может, потому гости сразу пропустили два гола. Тут в вип-ложе появился Виктор Ющенко. Президент практически не смотрел футбол, он все время здоровался с кем-то и разговаривал. Что ж, наверное, вы бы тоже не обращали внимания на поле, если бы вашим собеседником был Жерар Депардье.

На поле, под двадцать шестым номером, появился Савик Шустер. Он оказался самым маленьким среди украинской команды. Шустер неплохо бегал, провел несколько отличных передач. Эффектно смотрелся и Александр Пономарев, так и не снявший ни разу за время матча своих блестящих очков, но особых подвигов не совершивший.

- Не грех и просто так побегать вместе с такими звездами, - сказал по поводу происходящего певец.

Ситуацию на поле стабилизировал хорват Бобан, забивший два гола в наши ворота в первом тайме и сравнявший счет. Выглядевшая поначалу безнадежной, итальянская сборная получила шанс на победу. С трибун послушались крики:

- Гусь, поддайся! - озабоченные болельщики вспомнили, что они пришли все же на футбол, а не на благотворительное шоу. Гусин же оказался самым сильным защитником в команде итальянцев, несколько раз умело расстраивавший атаки своих земляков.

После перерыва команды забили еще по паре голов друг другу. Счет стал 4:4. Под конец Андрей Шевченко забил пятый гол итальянцам, игра окончилась победой нашей команды. Впрочем, как уже неоднократно было сказано, неважно, кто победил в этой битве. Главное, это был самый вегетарианский матч из всех, что знал стадион «Динамо». Противники помогали друг другу подниматься и тут же обнимались, а украинские болельщики радовались, когда их команде забивали. Звезды тут же выходили к болельщикам, раздаривая автографы.

Закончилось все выступлением капитана итальянцев Джанни Моранди. Певец передал Фонду от своих звезд-земляков счет на пятьдесят тысяч евро, извинился за отсутствие Рикардо Фольи и Пупо, которые не смогли прибыть в Киев. Моранди исполнил под гитару несколько своих хитов и хитов своих друзей. Если вы в восьмидесятых не заслушивались этими песнями и не списывали их в тетрадь с магнитофонов, чтобы распевать их на кривом итальянском, вам трудно такое понять, но поверьте: это была полная «Феличита».

Антон Зикора