Английские фаны не хотят ехать на Евро-2012

Впервые за последние 20 лет Футбольной ассоциации Англии не удалось продать все свои билеты на крупный турнир с участием своей команды.

Как сообщает ЛИГАБизнесИнформ со ссылкой на английское издание Mirror, английские болельщики не хотят покупать билеты на матчи группового этапа Евро-2012 с участием своей национальной сборной. Как известно, на групповой стадии турнира англичане два матча проведут в Донецке и один в Киеве.

Футбольная ассоциация Англии получила 23 тысячи билетов для продажи в феврале на три групповых матча, но только 7500 были проданы в срок. Впервые за 20 лет сборной не удалось продать все свои билеты на крупном турнире.

По мнению издания, главная причина этого – неудачная игра англичан на Чемпионате мира в ЮАР. Болельщики не верят в успех своей команды на Евро-2012. Кроме того, многие боятся ехать в Украину из-за проблем с транспортом и размещением.

Тысячи свободных билетов вернулись в УЕФА, которая будет предлагать их соперникам сборной Англии. "Мы получили больше билетов на Евро-2012, чем было на чемпионате мира, но похоже, в Украине и Польшу приедет примерно такое же количество поклонников, сколько ездило в Южную Африку", – сказал представитель английской федерации.

Как известно, сборная Англии на групповом этапе Евро-2012 сыграет в одной группе с украинской командой. Матч между ними состоится 19 июня в Донецке.