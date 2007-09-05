УЕФА выплатит Украине $750 тысяч

УЕФА распределит выплаты солидарности по итогам Лиги чемпионов 2006/07 в размере 60 миллионов долларов между высшими лигами европейских стран.

Лиги, представители которых участвовали в Лиге чемпионов 2006/07, получат в общей сложности 50 млн, а на нужды остальных чемпионатов будет отдано 10 млн. УЕФА перечисляет средства в рамках схемы солидарности Лиги чемпионов УЕФА. Этот проект направлен на поддержку развития юношеских программ в профессиональном футболе и других инициатив союза, таких как лицензирование клубов и введение правил по обязательному наличию в составе команд собственных воспитанников.

Платежи лигам будут делаться через соответствующие национальные ассоциации, которые будут обязаны передать всю сумму на нужды своего высшего дивизиона. Лига, в свою очередь, ответственна за распределение денег между клубами, которые должны представить отчет о целевом использовании полученных средств. Ассоциации, в составе которых нет лиги, входящей в одобренный УЕФА список профессиональных организаций подобного рода, будут распределять деньги между клубами сами.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, больше всех получила Ассоциация футбола Англии (9,1 млн). Россия расположилась на 14-м месте (817 тыс.), Украина - на 15-м (758 тыс.).

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