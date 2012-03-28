Шевченко не знает, будет ли играть на Евро-2012

Нападающий киевского"Динамо"и сборной Украины АндрейШевченко покане знает, будет ли игратьна Евро-2012:



"У меняуже не первый раз проблемы со спиной,но еще есть времянабрать форму.Ятолько восстановилсяпосле травмыи начал работув общей группе.Ближайшие месяцыбудут для меняключевыми,необходимо провестинесколько матчей,чтобы почувствоватьигровойритм. Буду ли янаЕвро,или нет - зависитисключительно отмоей формы. Еслия буду чувствовать,что способенпомочь команде,то буду играть",- передает словаА.ШевченкоReuters.