Шевченко не знает, будет ли играть на Евро-2012
00:14, 28 марта 2012Спорт
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"У меня уже не первый раз проблемы со спиной, но еще есть время набрать форму"
Нападающий киевского"Динамо"и сборной Украины АндрейШевченко покане знает, будет ли игратьна Евро-2012:
"У меняуже не первый раз проблемы со спиной,но еще есть времянабрать форму.Ятолько восстановилсяпосле травмыи начал работув общей группе.Ближайшие месяцыбудут для меняключевыми,необходимо провестинесколько матчей,чтобы почувствоватьигровойритм. Буду ли янаЕвро,или нет - зависитисключительно отмоей формы. Еслия буду чувствовать,что способенпомочь команде,то буду играть",- передает словаА.ШевченкоReuters.
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