Над Шевой сгущаются тучи

Объектом самоанализа "Челси" в начале сезона будет не только неожиданное поражение от "Астон Виллы", возникли новые сомнения относительно будущего Михаэля Баллака и Андрея Шевченко.

Моуринью уверен, что Шевченко не полностью восстановился после спазма спины, случившегося во время предсезонной подготовки, и он не включал игрока в состав команды в этом сезоне, однако тренер не стал удерживать его от полёта в Киев на благотворительный матч, который был организован "Фондом Андрея Шевченко", возглавляемым его сестрой Еленой. Затем 30-летний форвард присоединится к сборной Украины перед отборочными матчами Чемпионата Европы против Грузии и Италии, и ожидается, что он примет участие в обоих матчах.

Такой плотный график расходится с его ситуацией на "Стэмфорд Бридж", и это усиливает предположения о том, что Шевченко не нужен Моуринью, и что последний так и не простил украинцу то, что тот сказался нездоровым и не принял участия в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в прошлом сезоне. Бывший нападающий киевского "Динамо" не играл в официальных матчах за "Челси" с выходных, предшествовавших неудачной поездке на "Энфилд" в апреле, поскольку из-за травмы бедра он выбыл до конца сезона, а летом усугубились его проблемы со спиной.

По материалам официального сайта ФК "Челси"