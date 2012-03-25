Болельщики уже размели билеты на матч «Шахтер» - «Динамо»

На украинское дерби между "Шахтером" и "Динамо" проданы все билеты.

Об этом сообщает gazeta.ua со ссылкой на информационный центр "Донбасс Арены".

"Уважаемый болельщик, продажа билетов на матч против "Динамо" окончена. В кассах билетов нет!", - говорится в SMS-сообщении от информационного центра.

Напомним, матч "Шахтер"- "Динамо" состоится 7 апреля в 16:00. Трансляция на ТРК Украина.