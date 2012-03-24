В Чернигове начался Чемпионат Украины по кикбоксингу, который будет проходить 23-25 марта.

Как сообщили УНИАН организаторы, в соревнованиях принимают участие более 20 областных команд, а также команд из Киева и Севастополя. Всего за чемпионские титулы на ринге будут бороться более 600 участников.

Организаторами чемпионата выступили Государственная служба молодежи и спорта, Украинский союз кикбоксинга и Черниговская областная федерация кикбоксинга при поддержке областных и городских властей.