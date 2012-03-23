Волынь проявила характер в матче против Шахтера, но...

20:50, 23 марта 2012
Спорт
1270

Для удержания боевой ничьи этого не хватило...

Матчем в Луцке начался сегодня 24-тый тур Чемпионата Украины по футболу.

Лучане продемонстрировали характер, но не смогли удержать боевую ничью. Все решил пенальти, назначенный на 88 минуте в ворота Дениса Шелехова.

Волынь - Шахтер 1:2.

Голы: Пилипчук 39 - Адриано 25, 88 пен.

***

Завтра играют...

Арсенал (32) - Металлист (54)

Днепр (35) - Заря (19)

Металлург (31) - Оболонь (15)

... а 25 марта

Ильичевец (23) - Динамо (61)

Черноморец (27) - Ворскла (31)

Кривбасс (31) - Таврия (34)

Карпаты (16) - Александрия (16)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter