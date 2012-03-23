Волынь проявила характер в матче против Шахтера, но...

Матчем в Луцке начался сегодня 24-тый тур Чемпионата Украины по футболу.

Лучане продемонстрировали характер, но не смогли удержать боевую ничью. Все решил пенальти, назначенный на 88 минуте в ворота Дениса Шелехова.

Волынь - Шахтер 1:2.

Голы: Пилипчук 39 - Адриано 25, 88 пен.

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