Волынь проявила характер в матче против Шахтера, но...
20:50, 23 марта 2012Спорт
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Для удержания боевой ничьи этого не хватило...
Матчем в Луцке начался сегодня 24-тый тур Чемпионата Украины по футболу.
Лучане продемонстрировали характер, но не смогли удержать боевую ничью. Все решил пенальти, назначенный на 88 минуте в ворота Дениса Шелехова.
Волынь - Шахтер 1:2.
Голы: Пилипчук 39 - Адриано 25, 88 пен.
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