Пятов рискует пропустить суперматч с Динамо

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов может не помочь своей команде в важном всеукраинском дерби с киевским "Динамо", которое состоится 7 апреля на "Донбасс Арене".

Голкипер на тренировке повредил связки голеностопа и, по словам врачей клуба, выбыл минимум на две недели. Об этом ТСН сообщили в пресс-службе "горняков". Таким образом, Пятов не сыграет и в сегодняшнем матче против луцкой "Волыни".

Напомним, что прямую трансляцию матча "Волынь" - "Шахтер" покажет телеканал 2+2. Начало - в 19:00.