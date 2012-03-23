Пятов рискует пропустить суперматч с Динамо

16:18, 23 марта 2012
Спорт
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Голкипер на тренировке повредил связки голеностопа

Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов во время открытой тренировки. 11 августа

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов может не помочь своей команде в важном всеукраинском дерби с киевским "Динамо", которое состоится 7 апреля на "Донбасс Арене".

Голкипер на тренировке повредил связки голеностопа и, по словам врачей клуба, выбыл минимум на две недели. Об этом ТСН сообщили в пресс-службе "горняков". Таким образом, Пятов не сыграет и в сегодняшнем матче против луцкой "Волыни".

Напомним, что прямую трансляцию матча "Волынь" - "Шахтер" покажет телеканал 2+2. Начало - в 19:00.

 

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