НОК планирует повезти на Олимпиаду в Лондон более 200 спортсменов

Планируется, что на нынешней Олимпиаде в Лондоне Украину будут представлять 210-220 спортсменов, которые выступят в 28-ми видах спорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве по случаю подготовки украинских олимпийцев к XXX олимпийским играм.

В мероприятии приняли участие президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА, генеральный директор «МТС-Украина» Иван ЗОЛОЧЕВСКИЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР и солист группы «ТНМК» ФОЗЗИ.

На данный момент уже 187 украинских атлетов завоевали олимпийские лицензии в 18 видах спорта. Планируется, что в Лондоне нашу страну представят 210-220 спортсменов, выступающих в 28 видах спорта (по сравнению с Олимпийскими играми в Пекине в 2008 году добавилось тхеквондо). Сейчас проходит завершающий этап подготовки к играм. Поэтому окончательное количество завоеванных лицензий станет известна в начале лета, поскольку в мае завершится квалификационный отбор.

«На финишной прямой олимпийской подготовки важно объединить усилия и обеспечит все необходимые условия для выполнения в полном объеме того, что запланировано. Несмотря на то, что НОК Украины - общественная организация, и подготовка спортсменов не входит в ее прямые функции, мы не остаемся в стороне от этого важного процесса», - подчеркнул С.БУБКА.

По его словам, благодаря поддержке спонсоров и партнеров НОК направляет национальным федерациям финансовую помощь на олимпийскую подготовку, на развитие и поддержку региональных отделений НОК и физкультурно-спортивных обществ, постоянно выплачиваются стипендии и премии спортсменам, тренерам, специалистам, также немалые средства выделяются на научную и антидопинговую деятельность. В целом за последний олимпийский цикл на развитие олимпийского движения и олимпийскую подготовку НОК направил более 215 млн. грн.

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Л.ТЕРНЕР заверил, что власть страна гарантирует безопасность во время проведения Олимпийских игр.

Фронтмен группы «ТНМК» ФОЗЗИ объявил об учреждении в Украине Дня фаната, который стартует в день проводов национальной олимпийской сборной Украины на Игры XXX Олимпиады и призван объединить общество вокруг поддержки отечественных олимпийцев.

*** XXX Олимпиада состоится с 27 июля по 12 августа 2012 года в Лондоне.

Из программы Игр-2012 исключены такие виды спорта, как бейсбол и софтбол. Особенностями этих соревнований является то, что Международный олимпийский комитет впервые разрешил женщинам принимать участие в боксерском турнире, а в теннисе во второй раз после 1924 года пройдут соревнования среди смешанных пар.

В целом на играх будут разыграны 302 комплекта медалей в 35-ти видах спорта.

В этом году отмечается 60-летний юбилей участия украинских спортсменов в Олимпийских играх (начиная с Игр XV Олимпиады в Хельсинки в 1952 году). За эти годы наши атлеты завоевали 603 медали.

За годы независимости украинские олимпийцы завоевали 101 медаль (96 - на летних Играх и 5 - на зимних).