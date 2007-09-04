Английские клубы установили рекорд покупки футболистов

Затраты английских футбольных клубов премьер-лиги в нынешнее межсезонье потратили на 60 процентов больше денег, чем летом 2006 года. Общая сумма затрат на приобретение футболистов составила 530 миллионов фунтов стерлингов (1,07 миллиарда долларов) по сравнению с 330-ю в прошлом году, приводит BBC News данные, опубликованные исследовательской группой Deloitte.

Из денег, потраченных клубами, примерно 110 миллионов фунтов ушло на игроков из низших лиг чемпионата Англии, еще 265 миллионов было потрачено на футболистов, приобретенных за рубежом.

12 клубов потратили на приобретение новичков 20 и более миллионов фунтов. Лидирует в этом списке действующий чемпион Англии "Манчестер Юнайтед" – 51 миллион фунтов, далее идут "Ливерпуль" – 50 миллионов, "Тоттенхэм" – 40 миллионов, и "Сандерленд" – 35 миллионов.

"Расходы клубов в течение нынешнего лета побили все предыдущие рекорды, - подчеркнул сотрудник исследовательской группы Пол Ронсли. – Но это не стало неожиданностью, поскольку ведущие клубы премьер-лиги получат дополнительно примерно по 300 миллионов фунтов от телевидения только в течение сезона-2007/08".

Представители Deloitte полагают, что затраты клубов увеличились после того, как премьер-лига продала телевидению права на показ матчей в течение ближайших трех сезонов за 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Несколько клубов, включая "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", увеличили затраты после смены владельцев.

По словам Ронсли, заработная плата футболистов в нынешнем сезоне также увеличится, но далеко не в той же пропорции, что расходы на покупку игроков.

Лента.ру