Ехануров рекомендует 14 июня работать только до обеда

Кабинет Министров рекомендует руководителям предприятий 14 июня создать условия для просмотра болельщиками игры Украина-Испания на ЧМ-2006 по футболу в Германии.

Об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра Юрий Ехануров, открывая заседание Кабмина в среду.

Он отметил, что 14 июня в 16:00 в Украине ожидается эпидемия неизвестной болезни, когда работники будут массово брать больничные.

В связи с этим Ехануров рекомендует руководителям предприятий по своему усмотрению либо начать работу в этот день раньше, чтобы раньше завершить рабочий день, либо обеспечить просмотр футбольными болельщиками матча по телевизору на работе.

Ехануров отметил, что правительство и весь украинский народ будет поддерживать в этот день свою команду.

До этого украинская сборная по футболу ни разу не участвовала в финальных турнирах чемпионата мира и Европы.

Обком со ссылкой на Украинские новости