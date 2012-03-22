СМИ: УЕФА откажется от Лиги Европы

Большой сторонник реформ, президент УЕФА Мишель Платини готовит самый большой сюрприз за годы своей функционерской деятельности. Как пишет газета «Сегодня», не исключено, с сезона-2015/16 уже не будет Лиги Европы. А будет проводиться одна, но очень большая Лига чемпионов. Предполагается, что в групповом турнире новой Суперлиги будут выступать 80 команд, разбитые на 20 групп по 4 в каждой — неплохой стимул подучить английский алфавит, буквами из которого УЕФА именует группы в еврокубках. Получится от А до Т. От ведущей европейской пятерки — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции — в этой Лиге будет стартовать по шесть команд: по четыре сразу в группе и еще по две — в квалификации.

"Такая идея действительно существует в высших футбольных кругах. Думаю, скоро это перестанет быть лишь слухами", — сказал знаменитый в прошлом польский игрок Збигнев Бонек, друг Платини еще со времен выступлений за "Юве" в 80-х. Аргументируется вероятная революционная смена формата еврокубков финансовой непривлекательностью ЛЕ, большим разрывом с ЛЧ. Так, победитель предыдущей ЛЕ "Порту" заработал 7,84 млн евро, тогда как победитель ЛЧ "Барселона" — 51 млн, а вылетевший вообще из еврокубков после группового турнира ЛЧ "Осер" — 13,7 млн.

Ранее отказа от Кубка Кубков и Кубка УЕФА настойчиво требовала упраздненная ныне G-14 — группа ведущих европейских клубов. Но и сейчас континентальные гранды настаивают на создании Суперлиги, не проявляя ни малейшего интереса к ЛЕ. "Я всегда предпочту ЛЧ Лиге Европы. В первом турнире мы рассчитываем на заработок в пределах 20—30 млн евро, а во втором лишь от 5 до 10", — отмечает президент французского "Лиона" Жан-Мишель Оля.

Вчера было объявлено, что финал ЛЧ-2014 пройдет в Лиссабоне на "Да Луш", а финал ЛЕ-2014 в Турине на новой арене "Ювентуса". При этом Gazzetta dello Sport пишет, что в кулуарах уже известен и хозяин финала ЛЧ-2016 — Милан. А вот по поводу финала ЛЕ-2016 — тишина. Сейчас все рекламные и телевизионные контракты ЛЧ и ЛЕ заключаются до 2015 года. То есть нет никаких препятствий для изменений формата еврокубков после этой даты, отмечает газета.