Кубок Евро-2012 привезут в Харьков

В Харьков привезут Кубок Чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 по футболу Наталию МИРОШНИЧЕНКО.

По ее словам, Кубок Чемпионата Европы по футболу будет находиться в Харькове с 15 по 17 мая.

Она отметила, что в эти дни Харьков будет принимать трофи-тур УЕФА Евро-2012. Главным заданием этого мероприятия является демонстрация трофея, который объедет все принимающие города Чемпионата Европы по футболу. Кроме того, кубок побывает в Ивано-Франковске, Одессе и Днепропетровске.

Трофей будет находиться на площади Свободы, и в течение трех дней харьковчане и гости города смогут сфотографироваться с ним. Кроме того, в эти дни планируется запуск воздушного шара в виде Кубка Евро-2012, сообщила Н.МИРОШНИЧЕНКО.