Букмекеры больше верят в Шевченко, чем в Воронина

Ведущие букмекерские компании принимают ставки на лучшего бомбардира чемпионата Англии.

В числе главных претендентов, по мнению букмекеров, наших соотечественников нет. Но можно сделать вывод: несмотря на отличный старт Андрея Воронина, больше веры в не так давно травмированного и сейчас не играющего Андрея Шевченко.

William Hill дает на Шеву 20/1, также как и на Обу Мартинса, Франка Лэмпарда, Эдуардо и Криштиану Роналду и это лучше чем Санта Круз, Куйт, Видука, Руни, Адебайор...

Воронин в котировках этой конторы, наряду с Крейгом Беллами, Стивеном Джеррардом, Роландо Бьянки, Дэвидом Хили и Джермейном Дефо, получает 40/1. Фаворитом "Хилл" считает Дидье Дрогба, дальше идут Робин ван Перси и Фернандо Торрес.

Sky Bet - на Шевченко 40/1 (аналогично Видука и Адебайор), на Воронина 66/1 (Дефо, Дойл, Дербишир, Кану, Ньюджент, Форсселл). Фавориты - Торрес, ван Перси и Дрогба.

Bet365 - Шевченко 20/1 (Лэмпард, Оуэн), Воронин 50/1 (Крауч, Малуда, Мидо, Робби Кин). Фавориты - ван Перси, Торрес, Дрогба.

Ladbrokes - Шевченко 40/1 (Мварувари, Писарро, Якубу), Воронин 80/1 (выше Андерсона, Диоманси Камара, Лита и компании, но ниже Куйта, Дойла, Утаки и целой группы подобных деятелей). Фавориты - все те же, порядок таков: ван Перси, Дрогба, Торрес.

Football.ua