На Italian Baja 2012 украинцев и россиян награждали под гимн СССР (видео)

Украинская команда SIXT UKRAINE завершила свое выступление в первом в этом году этапе кубка мира – Italian Baja 2012. Как сообщает сайт dakar.net, по итогам гонки команда заняла 5 место в своей категории Т2 и 22 место в абсолюте.

Победителем Italian Baja 2012 стал россиянин Владимир Васильев, буквально вырвавший победу у Питера Маркштейна в последний день гонки. Третье место – наши соотечественники Богдан Новицкий и Юрий Кондратьев.

Награждали победителей... под гимн СССР.

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