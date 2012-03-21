На Italian Baja 2012 украинцев и россиян награждали под гимн СССР (видео)

13:38, 21 марта 2012
Спорт
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Украинская команда SIXT UKRAINE завершила свое выступление в первом в этом году этапе кубка мира

Украинская команда SIXT UKRAINE завершила свое выступление в первом в этом году этапе кубка мира – Italian Baja 2012. Как сообщает сайт dakar.net, по итогам гонки команда заняла 5 место в своей категории Т2 и 22 место в абсолюте.

Победителем Italian Baja 2012 стал россиянин Владимир Васильев, буквально вырвавший победу у Питера Маркштейна в последний день гонки. Третье место – наши соотечественники Богдан Новицкий и Юрий Кондратьев.

Награждали победителей... под гимн СССР.

 

                                                   Видео YouTube

 

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