УЕФА назвал стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

"Эштадиу ду Бенфика" и новая арена "Ювентус" примут в 2014 году соответственно финал Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, такое решение приняли члены Исполкома УЕФА в Стамбуле, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сегодня Исполнительный комитет УЕФА начал двухдневное заседание в Стамбуле и утвердил хозяев ряда турниров среди клубов, национальных сборных и по футзалу.

Так, лиссабонский "Эштадиу ду Бенфика" примет финал Лиги чемпионов УЕФА в 2014 году. В последний раз решающий поединок самого престижного еврокубка проходил в столице Португалии, которая стала местом проведения финала Евро-2004, в 1967 году, когда "Селтик" одолел "Интернационале". Финал Лиги Европы УЕФА-2013/14 году будет сыгран на нововыстроенном стадионе "Ювентус" в Турине. Ранее в Италии не проходили решающие поединки Лиги Європи/Кубка УЕФА в формате одного матча.