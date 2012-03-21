Месси побил рекорд, который держался 60 лет
Нападающий "Барселоны" превзошел рекорд лучшего бомбардира клуба
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси превзошел рекорд лучшего бомбардира команды, установленный почти 60 лет назад, сообщается во вторник на сайте клуба.
24-летний аргентинец забил за "Барселону" 234 гола в официальных играх, то есть на два больше, чем на счету Сесара Родригеса, который выступал в команде с 1939 по 1955 годы. Напомним, накануне стало известно, что статистический отдел "Барселоны" сократил число голов, забитых Родригесом, с 235 до 232.
Месси установил рекорд, оформив хет-трик в матче 28 тура чемпионата Испании с "Гранадой". "Барселона" на своем стадионе Камп Ноу выиграла у андалузцев со счетом 5:3.
Как отмечает Лента.ру, чтобы забить 232 гола, Родригесу понадобилось сыграть в 354 официальных играх, в то время как Месси добился того же результата за 314 матчей. Между тем лучшим бомбардиром "Барселоны" вне зависимости от статуса матчей является Паулино Алькантара, который в 357 официальных и товарищеских играх забил 369 голов.
В январе 2012 года Месси в третий раз подряд получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист прошедшего года. В текущем сезоне он уже забил за "Барселону" 54 гола в товарищеских и официальных матчах. Как подсчитали в клубе, больше всего мячей нападающий отправил в ворота "Атлетико" (18), "Севильи" (14), мадридского "Реала" (13) и "Расинга" из Сантандера (12).