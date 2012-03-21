Месси побил рекорд, который держался 60 лет

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси превзошел рекорд лучшего бомбардира команды, установленный почти 60 лет назад, сообщается во вторник на сайте клуба.

24-летний аргентинец забил за "Барселону" 234 гола в официальных играх, то есть на два больше, чем на счету Сесара Родригеса, который выступал в команде с 1939 по 1955 годы. Напомним, накануне стало известно, что статистический отдел "Барселоны" сократил число голов, забитых Родригесом, с 235 до 232.

Месси установил рекорд, оформив хет-трик в матче 28 тура чемпионата Испании с "Гранадой". "Барселона" на своем стадионе Камп Ноу выиграла у андалузцев со счетом 5:3.

Как отмечает Лента.ру, чтобы забить 232 гола, Родригесу понадобилось сыграть в 354 официальных играх, в то время как Месси добился того же результата за 314 матчей. Между тем лучшим бомбардиром "Барселоны" вне зависимости от статуса матчей является Паулино Алькантара, который в 357 официальных и товарищеских играх забил 369 голов.

В январе 2012 года Месси в третий раз подряд получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист прошедшего года. В текущем сезоне он уже забил за "Барселону" 54 гола в товарищеских и официальных матчах. Как подсчитали в клубе, больше всего мячей нападающий отправил в ворота "Атлетико" (18), "Севильи" (14), мадридского "Реала" (13) и "Расинга" из Сантандера (12).