Лига чемпионов: определился последний участник группового турнира

"Севилья" уверенно обыграла АЕК и заработала место в Лиге чемпионов УЕФА впервые в своей истории.

Трагические пожары в Греции и недавняя смерть защитника "Севильи" Антонио Пуэрты омрачили ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который был перенесен на 3 сентября с предыдущего вторника. Тем не менее, испанцы сумели оправиться от всех несчастий прошедшей недели и показали впечтляющую игру.

Хозяева после первого матча проигрывали со счетом 0:2 и сделали ставку на атаку. Уже на 12-й минуте подопечные Лоренсо Серра Феррера создали первый голевой момент - Ривалдо нанес опасный удар со штрафного, однако "Севилью" спас Андрес Палоп. Не удалось бразильцу реализовать и следующий "стандарт" четверть часа спустя. Не оставались в долгу и андалузцы - на 15-й минуте Кержаков плотным ударом сотряс перекладину.

У гостей особенно ярко смотрелся Даниэл Алвес, который после многочисленных попыток уйти все же остался в клубе. Бразилец принял непосредственное участие в первой голевой атаке - именно после нарушения против него в штрафной АЕКа пенальти реализовал Луис Фабиано. Почти сразу "Севилья" забила и второй гол - Алвес подал угловой, а Кейта выиграл верховую борьбу. Пять минут спустя состоялся еще один роковой для хозяев угловой - на этот раз навешивал Диего Капель, а завершал атаку Луис Фабиано.

В начале второго тайма команда Хуанде Рамоса и вовсе довела счет до неприличного - мощный и точный удар удался Кержакову. АЕК получил шанс сократить разрыв в счете после фола Акивальдо Москеры на Михалисе Павлисе, однако Густаво Мандука не реализовал пенальти. Гол престижа был забит лишь на 82-й минуте, когда Алвес нарушил правила в борьбе с Николаосо Либеропулосом, а Ривалдо все же забил 11-метровый. "Севилья" будет выступать в группе Н Лиги чемпионов УЕФА вместе с "Арсеналом", "Стяуа" и "Славией", сообщает официальный сайт УЕФА.