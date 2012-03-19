Братья Кличко работают над мюзиклом

Начались репетиции мюзикла «Рокки» на сцене оперетты в Гамбурге. Владимир Кличко, который вместе с братом выступает продюсером мюзикла, ожидает, что новое шоу ждет мировой успех. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Премьера мюзикла планируется на ноябрь этого года. Дело в том, что Владимир Кличко, его брат Виталий, а также актер Сильвестр Сталлоне, исполнитель главной роли в киноленте «Рокки», выступили продюсерами одноименного немецкого мюзикла, над которым работает международная компания Stage Entertainment.

«Владимир и Виталий Кличко - идеальные продюсеры для мюзикла. Они дают советы из собственного опыта », - рассказал Deutsche Welle представитель компании Stage Entertainment Хольгер Керстинг. Посреди сцены оперетты установлено боксерский ринг, который полностью по размерам и дизайну соответствует оригинальному, ведь здесь будут проходить настоящие бои. «Именно братья Кличко настаивали на том, чтобы боксерский ринг выглядел максимально реалистично», - говорит Керстинг.

Владимир Кличко уверен, что в финале спектакля у зрителей будут бегать мурашки по спине - реалистичные бои в сочетании с драматическими чувственными переживаниями героев на сцене выглядеть очень эффектно. «Именно здесь, в Гамбурге, началась наша с братом боксерская карьера, именно отсюда мы стали известными на весь мир. «Рокки» - это также огромная часть нашей истории. После просмотра этого фильма у нас впервые появилась мечта стать профессиональными боксерами », - рассказывает Владимир. Успех мюзикла для братьев очень важен, и они очень надеются на то, что после Гамбурга этот спектакль станет популярным на Бродвее и во всем мире.