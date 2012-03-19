Семин: в нашей победе - большая заслуга болельщиков

Игра против "Днепра" складывалась тяжело, а переломить ее ход помог забитый гол. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал наставник "Динамо" Юрий Семин.

"Я бы хотел поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня полностью заполнили стадион. Это бывает очень редко. Спасибо им. В нашей победе — их большая заслуга.

Игра же нам давалась тяжело. "Днепр" оборонялся большими силами, и мы играли практически 10 на 10 на одной половине поля. Моментов было немного и в такой ситуации нам очень нужен был гол, он нам помог",- сказал Юрий Павлович.

Наставник "Динамо" прокомментировал действия форварда Брауна Идейе.

"У него на сборах была лучше реализация, чем в официальных матчах. Моменты у него есть, но забить не может. Такое у форвардов бывает. Самое главное, что у Брауна есть моменты",- сказал он.

"Если говорить о наших коллективных действиях, то сегодня второй гол был забит просто великолепно! Большая группа наших игроков убежала в атаку. Первый же гол — это результат индивидуальных действий Алиева, который наконец-то забил со штрафного",- добавил Юрий Павлович.

Напомним, в матче 23 тура УПЛ киевское "Динамо" дома обыграло "Днепр" со счетом 2:0. Голы забивали Александр Алиев и Артем Милевский.

Gazeta.ua