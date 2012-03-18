Чемпионат по силовому троеборью собрал принципиальных противников допинга
19:38, 18 марта 2012Спорт
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, приехали 264 атлета из 20 регионов страны
В Черкассах проходит IV Чемпионат Украины по отдельным упражнениям пауэрлифтинга (силовому троеборью) среди мужчин и женщин, - при участии мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров мира и Европы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, добывать в борьбе первенство в Украине в Черкассы приехали 264 атлета из 20-ти регионов страны.
Соревнования проходят по версии Украинской бездопинговой Федерации пауэрлифтинга, который объединяет атлетов, принципиально не употребляющих допинговые препараты.
В первый день чемпионата разыгрывались награды среди мужчин и женщин всех весовых категорий в упражнении "жим лежа".
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