Чемпионат по силовому троеборью собрал принципиальных противников допинга

В Черкассах проходит IV Чемпионат Украины по отдельным упражнениям пауэрлифтинга (силовому троеборью) среди мужчин и женщин, - при участии мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров мира и Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, добывать в борьбе первенство в Украине в Черкассы приехали 264 атлета из 20-ти регионов страны.

Соревнования проходят по версии Украинской бездопинговой Федерации пауэрлифтинга, который объединяет атлетов, принципиально не употребляющих допинговые препараты.

В первый день чемпионата разыгрывались награды среди мужчин и женщин всех весовых категорий в упражнении "жим лежа".