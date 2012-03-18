Антимонопольный комитет Польши подал иск против УЕФА

Антимонопольный комитет Польши подал к УЕФА иск в Суд по охране конкуренции и потребителей из-за правил продажи билетов на матчи Евро-2012, которые нарушают права потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, АМК только 16 марта сообщил об иске, направленном в суд еще в августе 2011 года.

Иск касается 25 положений, применяемых УЕФА при продаже билетов. Среди них – отсутствие ответственности продавца за опоздание при доставке билетов, невозможность выдачи дубликата в случае кражи или утери билета и ряд нечетко выписанных моментов в правилах продажи билетов на чемпионат.

Газета Rzecz Pospolita отмечает, что правила продажи билетов на Евро-2012 сформированы таким образом, что УЕФА, «в сущности, не несет никакой ответственности за возможные проблемы при продаже билетов».

По данным издания, суд может рассмотреть это дело 22 июня.

Партнеры УЕФА, слова которых приводит газета, называют федерацию очень сложным собеседником.

В частности, бывший министр спорта Польши Эльжбета ЯКУБЯК заявила, что УЕФА создала такую систему, что уже на этапе подачи заявки на организацию чемпионата потенциальные кандидаты должны согласиться на очень много условий.

«Это, по сути, предприятие, направленное на получение прибылей, а договорами должны заниматься министры спорта государств ЕС и Европейская комиссия», - сказала газете экс-министр.

Как заметили в Антимонопольном комитете Польши, в случае позитивного решения суда по этому делу определенные неправомерными положения будут вписаны в реестр запрещенных для использования в Польше, что, в свою очередь, по данным польских СМИ, позволит добиваться возмещения.

Представители УЕФА заявили, что не будут комментировать дело до решения суда.

Как сообщал УНИАН, УЕФА планирует продать на нынешний чемпионат Европы по футболу 1,4 млн. билетов, около 40% которых уже распределены между болельщиками в ходе специальной лотереи весной прошлого года.

Остальные билеты распределят между спонсорами, болельщиками и VIP-клиентами УЕФА и 16 национальных федераций по футболу, команды которых принимают участие в Евро-2012.