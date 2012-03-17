Шахтер разбомбил Черноморец

В Донецке закончился матч 23-го тура Чемпионата Украины по футболу Шахтер – Черноморец. Счет 4:0 в пользу хозяев.

Голами отметились: Селезнев (5, 80), Илсиньо (45), Тейшейра (67).

Горняки снова догоняют лидера Премьер-лиги - киевское Динамо, которому завтра предстоит сразиться с Днепром.

Раньше сегодня также сыграли Таврия с Арсеналом. Там голевой урожай куда скромнее – 1:1. (Фещук 86 – Гоменюк 18).