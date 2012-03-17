Украинка выиграла вторую медаль на этапе Кубка мира по биатлону

Украинка Вита СЕМЕРЕНКО выиграла вторую медаль на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в российском Ханты-Мансийске.

Как передает корреспондент УНИАН, в сегодняшней гонке преследования В.СЕМЕРЕНКО выиграла бронзовую медаль. Украинка допустила два промаха на четырех огневых рубежах и финишировала с отставанием на 32,1 секунды от победителя.

«Золото» завоевала представительница Беларуси Дария ДОМРАЧЕВА.

Второй сегодня финишировала Кайса МАКАРЯЙНЕН из Финляндии.