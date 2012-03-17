Украинка выиграла вторую медаль на этапе Кубка мира по биатлону
15:59, 17 марта 2012Спорт
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В этот раз победила гражданка Беларуси
Украинка Вита СЕМЕРЕНКО выиграла вторую медаль на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в российском Ханты-Мансийске.
Как передает корреспондент УНИАН, в сегодняшней гонке преследования В.СЕМЕРЕНКО выиграла бронзовую медаль. Украинка допустила два промаха на четырех огневых рубежах и финишировала с отставанием на 32,1 секунды от победителя.
«Золото» завоевала представительница Беларуси Дария ДОМРАЧЕВА.
Второй сегодня финишировала Кайса МАКАРЯЙНЕН из Финляндии.
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