АМК разрешил создать госконцерн «Спортивные арены Украины»

Антимонопольный комитет Украины разрешил создать государственный концерн «Спортивные арены Украины».

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, в состав концерна войдут НСК «Олимпийский» (г. Киев), ГП «Дворец спорта» (г. Киев) и ГП «Дирекция по строительству объектов Евро-2012 в г. Львове» (г. Львов).