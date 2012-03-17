АМК разрешил создать госконцерн «Спортивные арены Украины»

03:32, 17 марта 2012
Спорт
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В состав концерна войдут НСК «Олимпийский», ГП «Дворец спорта» и ГП «Дирекция по строительству объектов Евро-2012 в г. Львове»

Антимонопольный комитет Украины разрешил создать государственный концерн «Спортивные арены Украины».

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, в состав концерна войдут НСК «Олимпийский» (г. Киев), ГП «Дворец спорта» (г. Киев) и ГП «Дирекция по строительству объектов Евро-2012 в г. Львове» (г. Львов).

 

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