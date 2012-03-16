Соперник Металлиста в Лиге Европы признан техническим банкротом
19:30, 16 марта 2012Спорт
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Президент "Спортинга" Годиньо Лопеш уверяет, что ищет команде инвестора
Лиссабонский «Спортинг», с которым харьковскому «Металлисту» предстоит сразиться в 1/4 Лиги Европы, объявлен техническим банкротом. Президент клуба Годиньо Лопеш уверяет, что ищет команде инвестора, сообщает Bloomberg.
«Мы ищем партнера, который захотел бы вместе с нами развивать клуб. Я делаю большую ставку на нашу молодежь. Футбольная академия «Спортинга» способна привлечь достойных инвесторов».
Напомним, что по итогам вчерашнего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, переживающий финансовый крах «Спортинг» выбил из турнира один из богатейших клубов мира, «Манчестер Сити».
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