Соперник Металлиста в Лиге Европы признан техническим банкротом

Лиссабонский «Спортинг», с которым харьковскому «Металлисту» предстоит сразиться в 1/4 Лиги Европы, объявлен техническим банкротом. Президент клуба Годиньо Лопеш уверяет, что ищет команде инвестора, сообщает Bloomberg.

«Мы ищем партнера, который захотел бы вместе с нами развивать клуб. Я делаю большую ставку на нашу молодежь. Футбольная академия «Спортинга» способна привлечь достойных инвесторов».

Напомним, что по итогам вчерашнего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, переживающий финансовый крах «Спортинг» выбил из турнира один из богатейших клубов мира, «Манчестер Сити».

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