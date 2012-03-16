Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе дисквалификацию Рыбки

Сегодня Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе вердикт о двухгодичной дисквалификации вратаря ФК «Шахтер» (Донецк) Александра РЫБКИ за употребление допинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно сообщению, Апелляционный комитет УЕФА в Ньоне вынес решение после того, как рассмотрел апелляцию А. РЫБКИ.

«Это чрезвычайно жесткий вердикт, никак не соответствующий тяжести проступка футболиста», - отметили в пресс-службе и подчеркнули, что А. РЫБКА «настроен продолжать борьбу и подавать новую апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне».

«Клуб с пониманием относится к этому решению игрока «Шахтера», - заключили в «Шахтере».

Справка УНИАН. Вратарь ФК «Шахтер» (Донецк) А.РЫБКА в конце января 2012 года решением УЕФА был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. В интервью газете «Спорт-экспресс в Украине» генеральный директор «Шахтера» Сергей ПАЛКИН сообщил: «Самое обидное, что речь идёт не о каком-то мудрёном с медицинской точки зрения стимуляторе, а о безобидном мочегонном препарате, который стоит копейки и продаётся в любой аптеке». «Футболист принимал его, чтобы сбросить вес. Но поскольку с помощью этого лекарства можно завуалировать присутствие в организме настоящего допинга, он тоже занесён в перечень запрещённых препаратов», - сказал гендиректор «Шахтера». Поступок вратаря, который не согласовал прием препарата с врачом команды, С.ПАЛКИН назвал безответственным.А.РЫБКА выступает за «Шахтер» с июля 2011 года. Игрок национальной сборной Украины. Чемпион Украины и обладатель Кубка Украины 2007 года. Серебряный призер чемпионата Европы U-21 2006 года.