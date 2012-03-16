Стал известен соперник харьковского «Металлиста» в 1/4 Лиги Европы
14:17, 16 марта 2012Спорт
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В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевку
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы.
Харьковскому «Металлисту» в соперники достался «Спортинг». Первый матч подопечные Маркевича проведут на виезде.
Все пары 1/4 выглядят так:
1 АЗ Алкмаар - Валенсия
2 Шальке - Атлетик
3 Спортинг - Металлист
4 Атлетико - Ганновер
Результаты жеребьевки 1/2:
Победитель 4 . - Победитель 1 .
Победитель 3. - Победитель 2.
Четвертьфинальные встречи Лиги Европы пройдут 29 марта и 5 апреля, полуфинальные - 19 и 26 апреля. Финал состоится 9 мая в Бухаресте.
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