Стал известен соперник харьковского «Металлиста» в 1/4 Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы.

Харьковскому «Металлисту» в соперники достался «Спортинг». Первый матч подопечные Маркевича проведут на виезде.

Все пары 1/4 выглядят так:

1 АЗ Алкмаар - Валенсия

2 Шальке - Атлетик

3 Спортинг - Металлист

4 Атлетико - Ганновер



Результаты жеребьевки 1/2:

Победитель 4 . - Победитель 1 .

Победитель 3. - Победитель 2.

Четвертьфинальные встречи Лиги Европы пройдут 29 марта и 5 апреля, полуфинальные - 19 и 26 апреля. Финал состоится 9 мая в Бухаресте.