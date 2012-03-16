Стал известен соперник харьковского «Металлиста» в 1/4 Лиги Европы

14:17, 16 марта 2012
Спорт
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В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевку

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы.
Харьковскому «Металлисту» в соперники достался «Спортинг». Первый матч подопечные Маркевича проведут на виезде.

Все пары 1/4 выглядят так:

1 АЗ Алкмаар - Валенсия

2 Шальке - Атлетик

3 Спортинг - Металлист

4 Атлетико - Ганновер

Результаты жеребьевки 1/2:

Победитель 4 . - Победитель 1 .
Победитель 3. - Победитель 2.

Четвертьфинальные встречи Лиги Европы пройдут 29 марта и 5 апреля, полуфинальные - 19 и 26 апреля. Финал состоится 9 мая в Бухаресте.

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