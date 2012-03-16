Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Жеребьевка решающих стадий плей-офф еврокубков сезона 2011/12 состолась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщает сайт УЕФА.

Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА, которую провели генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и посол мюнхенского финала Пауль Брайтнер, началась в 12:45 по Киеву.

В матчах 1/4 встретятся:



1 АПОЭЛ (Кипр) - "Реал" (Испания)



2 "Олимпик" (Франция) - "Бавария" (Германия)



3 "Бенфика" (Португалия) - "Челси" (Англия)

4 "Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания)

Первые встречи двухматчевых поединков с играми дома и на выезде состоятся 27 и 28 марта, ответные - 3 и 4 апреля.

Первые поединки полуфинала будут сыграны через две недели после четвертьфиналов, а именно - 17 и 18 апреля, ответные - 24 и 25 апреля. В них сойдутся:

Победитель 2 - Победитель 1

Победитель 3 - Победитель 4

Решающий поединок состоится 19 мая в Мюнхене.