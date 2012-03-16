Металлист в четвертьфинале Лиги Европы
Результаты ответных матчей
Завершились ответные матчи 1/8 Лиги Европы
Олимпиакос - Металлист 1:2 (Первая игра 1:0). Пропустив гол на 15-й минуте харьковская команда продержала болельщиков в напряжении вплоть до 81-й и 86-й минут, когда забили Вильягра и Девич (да еще при не реализованном на 78-й минуте пенальти).
Манчестер Сити - Спортинг 3:2 (0:1)
Шальке 04 - Твенте 4:1 (0:1)
Бешикташ - Атлетико 0:3 (1:3)
Ганновер - Стандард 4:0 (2:2)
ПСВ - Валенсия 1:1 (2:4)
Удинезе - АЗ 2:1 (0:2)
Атлетик - МЮ 2:1 (3:2)
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Жеребьевка решающих стадий плей-офф еврокубков сезона 2011/12 состоится в пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщает сайт УЕФА.
Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА, которую проведут генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и посол мюнхенского финала Пауль Брайтнер, начнется в 11:45 по центральноевропейскому времени.
В 13:00 начнется жеребьевка Лиги Европы УЕФА, которой будут руководить генсек УЕФА и посол бухарестского финала Миодраг Белодедичи.
В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут восемь победителей пар 1/8 финала. Жеребьевка будет проведена без посева, клубы из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Первые встречи двухматчевых поединков с играми дома и на выезде состоятся 27 и 28 марта, ответные - 3 и 4 апреля.
Жеребьевка полуфиналов тоже пройдет 16 марта. Первые поединки полуфинала будут сыграны через две недели после четвертьфиналов, а именно - 17 и 18 апреля, ответные - 24 и 25 апреля.
Затем состоится дополнительная жеребьевка, с помощью которой в административных целях будет определено, кто будет номинальным хозяином в финале - победитель первого или второго полуфинала. Решающий поединок состоится 19 мая в Мюнхене и начнется в 20:45 СЕТ.
Аналогичная процедура будет применена в отношении 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Четвертьфинальные встречи пройдут 29 марта и 5 апреля, полуфинальные - 19 и 26 апреля. Финал состоится 9 мая в Бухаресте и начнется в 21:45 по местному времени.