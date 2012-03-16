Польские власти хотят 3 млн. долларов за название стадиона

07:28, 16 марта 2012
Спорт
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Спонсором крупнейшей в Польше футбольной арены может стать одна из самых больших в Восточной и Центральной Европе страховых компаний

Польские власти хотят продать спонсору право называть своим именем построенный за около полмиллиарда долларов к Евро-2012 Национальный стадион в Варшаве за более, чем три млн. долларов в год.

Об этом написала польская газета Przegląd Sportowy, заметив, что спонсором крупнейшей в Польше футбольной арены может стать одна из самых больших в Восточной и Центральной Европе страховых компаний - польская PZU.

В свою очередь представители PZU не подтвердили УНИАН эту информацию, сообщив, что компания, главным акционером которой остается польское государство, еще рассматривает предложение о спонсорстве, которое она получила от оператора объекта.

«До Евро-2012 никакого решения по этому делу не предвидится»,- отметил пресс-секретарь PZU Group Михал ВИТКОВСКИЙ.

Представители оператора стадиона, госкомпании Narodowe centrum sporta (NCS), сообщили УНИАН о проведении переговоров о спонсорстве Национального стадиона с несколькими компаниями.

«Как только они будут завершены, будем о них информировать», - отметили в NCS, не уточнив, возможно ли объявление имени спонсора до начала евро чемпионата.

Przegląd Sportowy написала, что самый дорогой стадион в Польше, построенный к Евро 2012 за деньги налогоплательщиков, с июля текущего года будет называться PZU Arena.

«Это будет стоить польскому страховщику около 10 млн. злотых в год (1USD=3,2PLN). Пока непонятно, на сколько лет будет подписан договор», - пишет газета.

Издание также отметило, что спонсору нет смысла объявлять свое решение до проведения Евро-2012, поскольку UEFA потребует от него закрыть все свои Лого и баннеры на время проведения евро чемпионата.

PZU в прошлом году, по данным ее отчета, получила почти 5 млрд. долларов дохода и около 800 млн. долларов чистой прибыли (по текущему курсу).

Как сообщал УНИАН, в январе уже бывший глава правления NCS Рафал КАПЛЕР говорил, что спонсор крупнейшей в Польше футбольной арены будет объявлен до Евро-2012, а вырученные по контракту средства позволят покрыть часть расходов на содержание объекта, оцениваемые от 5,5 до 9 млн. долларов в год.

Справка УНИАН. Представители польских властей заявляли, что продажа прав почетного спонсорства стадионов Евро-2012 позволит частично покрывать расходы на их содержание после завершения чемпионата, но на сегодняшний день только одному городу из 4 организаторов удалось подписать такой контракт.

В мае 2010 года крупнейшая энергетическая компания в Польше Polska Grupa Energetyczna согласилась заплатить за право называть городской стадион в Гданьске PGE Arena Gdańsk около 10 млн. долларов до 2015 года.

По оценкам городских властей, эта сумма позволит ежегодно покрывать около половины затрат на содержание объекта.

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