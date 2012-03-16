В Киеве будет своя школа дзюдо
04:44, 16 марта 2012Спорт
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Материально-техническая база готова, Киевсовет проголосовал
Депутаты Киевсовета поддержали инициативу КГГА о создании детско-юношеской спортивной школы по борьбе дзюдо «Иппон».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, за такое решение проголосовали 89 депутатов.
Учебное заведение будет располагаться на базе средней общеобразовательной школы № 298 (просп. Героев Сталинграда, 58-Б).
Материально-техническая база полностью готова для работы спортивной школы, а именно: отремонтирован отдельный спортивный зал (площадью 100 кв. м) для борьбы. В помещении установлено соответствующее для данного вида спорта оборудование.
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