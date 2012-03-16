В Киеве будет своя школа дзюдо

Депутаты Киевсовета поддержали инициативу КГГА о создании детско-юношеской спортивной школы по борьбе дзюдо «Иппон».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, за такое решение проголосовали 89 депутатов.

Учебное заведение будет располагаться на базе средней общеобразовательной школы № 298 (просп. Героев Сталинграда, 58-Б).

Материально-техническая база полностью готова для работы спортивной школы, а именно: отремонтирован отдельный спортивный зал (площадью 100 кв. м) для борьбы. В помещении установлено соответствующее для данного вида спорта оборудование.