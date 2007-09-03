В Болгарии разбился украинский гонщик

2 сентября в болгарском городе Сливен во время проведения ежегодного международного чемпионата „Ралли Сливен” в результате столкновения автомобилей, которые принимали участие в очередном спортивном заезде, погиб водитель гоночного авто, гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по данным Посольства Украины в Республике Болгария, штурман автомобиля, жена погибшего водителя, с телесными повреждениями госпитализирована в Центральную клиническую больницу Сливена. Состояние здоровья пострадавшей врачи охарактеризовали как стабильное. Угрозы ее жизни нет.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Болгарии и в МИД Украины.