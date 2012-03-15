Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
15:12, 15 марта 2012Спорт
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Стадия состоит из одного матча. Базовый день проведения матчей - 11 апреля
Сегодня, 15 марта, в Киеве прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Церемонию провел чемпион и обладатель Кубка СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, участник чемпионата мира1966 года Йожеф Сабо.
Кубок Украины
1/4 финала
"Арсенал" - "Волынь"
"Заря" - "Металлург" (Д)
"Карпаты" - "Черноморец"
"Металлург" (З) - "Шахтер"
Стадия состоит из одного матча. Базовый день проведения матчей - 11 апреля.
"Каждая команда хочет соперника равного по силам. Разочарование от жребия нет. Мы сыграем на своем поле. Настраиваемся проходить дальше. Если откровенно, то перед жеребьевкой хотел любую команду кроме "горняков", - прокомментировал результаты жребия представитель запорожского "Металлурга".
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