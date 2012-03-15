Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Сегодня, 15 марта, в Киеве прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Церемонию провел чемпион и обладатель Кубка СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, участник чемпионата мира1966 года Йожеф Сабо.

Кубок Украины

1/4 финала

"Арсенал" - "Волынь"

"Заря" - "Металлург" (Д)

"Карпаты" - "Черноморец"

"Металлург" (З) - "Шахтер"

Стадия состоит из одного матча. Базовый день проведения матчей - 11 апреля.

"Каждая команда хочет соперника равного по силам. Разочарование от жребия нет. Мы сыграем на своем поле. Настраиваемся проходить дальше. Если откровенно, то перед жеребьевкой хотел любую команду кроме "горняков", - прокомментировал результаты жребия представитель запорожского "Металлурга".

Gazeta.ua