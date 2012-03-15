Олимпиакос - Металлист: на кого ставят букмекеры

Сегодня харьковский "Металлист" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса".

Учитывая результат первого матча (0:1), задача перед харьковчанами трудная - нужно победить эллинов на их поле. А греки последний раз пропускали гол 22 января, понеся в матче греческой Суперлиги поражение от "Шкоды" (0:1).

Как сообщает ТСН, букмекеры фаворитом противостояния считают чемпиона Греции. На победу "Олимпиакоса" в домашнем матче принимаются ставки с коэффициентом 1.80, на ничью - 3.50, а на победу харьковчан - 4.20. На проход "Олимпиакоса" в четвертьфинал предлагается коэффициент 1.20, а на харьковчан принимаются ставки с коэффициентом 4.20.

Однако футбол тем и интересен, что довольно часто фавориты проигрывают.

Напомним, что матч начнется в 22:05. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2 +2.