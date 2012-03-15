Челси вырвал победу в дополнительное время, Реал спокойно выбил ЦСКА

Завершился последний игровой день ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов



Челси - Наполи 4:1 (Первый матч 1:3). Дрогба 28, Терри 47, Лемпард 75 пен., Иванович 105 - Инлер 55.



Реал - ЦСКА М 4:1 (1:1). Игуаин 26, Роналду 55, 90+4, Бензема 70 - Тошич 77



Напомним, что ранее сыграли



Интер - Марсель 2:1 (0:1)



Бавария - Базель 7:0 (0:1)



Бенфика - Зенит 2:0 (2:3)



Арсенал - Милан 3:0 (0:4)



Барселона - Байер 7:1 (3:1)



АПОЭЛ - Лион 1:0 (0:1). По пенальти 4:3

Команды, выделенные темным, вышли в 1/4 финала.

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Жеребьевка решающих стадий плей-офф еврокубков сезона 2011/12 состоится в пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщает сайт УЕФА.



Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА, которую проведут генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и посол мюнхенского финала Пауль Брайтнер, начнется в 11:45 по центральноевропейскому времени.



В 13:00 начнется жеребьевка Лиги Европы УЕФА, которой будут руководить генсек УЕФА и посол бухарестского финала Миодраг Белодедичи.



В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут восемь победителей пар 1/8 финала. Жеребьевка будет проведена без посева, клубы из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Первые встречи двухматчевых поединков с играми дома и на выезде состоятся 27 и 28 марта, ответные - 3 и 4 апреля.



Жеребьевка полуфиналов тоже пройдет 16 марта. Первые поединки полуфинала будут сыграны через две недели после четвертьфиналов, а именно - 17 и 18 апреля, ответные - 24 и 25 апреля.



Затем состоится дополнительная жеребьевка, с помощью которой в административных целях будет определено, кто будет номинальным хозяином в финале - победитель первого или второго полуфинала. Решающий поединок состоится 19 мая в Мюнхене и начнется в 20:45 СЕТ.



Аналогичная процедура будет применена в отношении 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Четвертьфинальные встречи пройдут 29 марта и 5 апреля, полуфинальные - 19 и 26 апреля. Финал состоится 9 мая в Бухаресте и начнется в 21:45 по местному времени.