Итоги 8 тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились последние матчи 8 тура Чемпионата Украины по футболу. В Полтаве Ворскла сотворила маленькую сенсацию, обыграв Днепр, для которого это – первое поражение в нынешнем туре, со счетом 2:1 (Главина 4, Грумич 61- Назаренко 83)

Львовские Карпаты на чужом поле добились победы над Зарей 1:0. Единственный гол на 79 минуте забил Батиста. Металлист дома одержал победу над Черноморцем 2:0 (Девич 54, Нвоха 57).

Итак Шахтер с 22 очками сохраняет лидерство, на второй позиции Днепр - 19 очков, динамовцы с 15 очками третьи. Металлист обогнал запорожский Металлург и занял 4 строчку.