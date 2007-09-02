В киевском Динамо появится француз (фото)

В последний день дозаявочной кампании киевское "Динамо" подписало контракт с полузащитником французского "Гренобля" Шахиром Бельгазуани.

Двадцатилетний француз, успевший провести пять мячей во французской второй лиге-2007/08, некоторое время тренировался в составе "Динамо-2" и получил отличные рекомендации тренеров. На родине Бельгазуани считается очень талантливым хавбеком, о чем говорят и его приглашения в сборные Франции различных уровней, а также дебют в 17 лет в основе "Гренобля", за который он провел 49 игр.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, киевскому "Динамо" удалось выиграть борьбу за этого игрока, заключив долгосрочный контракт за несколько часов до закрытия трансферного окна.