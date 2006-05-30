Пресс-конференция первого Президента Федерации хоккея Украины Анатолия Хорозова, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса

Первый украинец - в Зале хоккейной славы Международной Федерации Хоккея в Торонто! Отныне наряду с именами выдающихся хоккеистов, тренеров, менеджеров будет имя украинца Анатолия Хорозова - первого Президента Федерации хоккея Украины, бессменно возглавлявшего эту организацию 38(!) лет, и включенного за это достижение в Книгу рекордов Гиннесса, одного из родоначальников одной из самых популярных и зрелищных спортивных игр в нашей стране. Это торжественное событие произошло в Риге, где помимо чемпионата мира проходил очередной конгресс Международной Федерации Хоккея, на котором наш соотечественник и был награжден почетным дипломом и знаком принадлежности к Залу хоккейной славы. На днях Анатолий Хорозов возвратился из латвийской столицы. Учитывая неординарность события для Украины, 31 МАЯ в конферец-зале гостиницы "Салют"(Киев,ул.Январского восстания,11-б) состоится пресс-конференция Анатолия Хорозова. Начало в 15 часов. По окончании - фуршет. Ожидаются именитые гости. Подтвердить Ваше участие в пресс-конференции вы можете до 31 мая до 13 часов включительно, отослав информацию на этот электронный адрес или позвонив по телефону 8 067 503 48 62. Денис Панченко, журналист, продюcep. 3 ииля в Киевском дворце спорта пройдет чествование Анатолия Хорозова. Состоится матч ветеранов Украины и России и грандиозный гала-концерт.Организатор – фирма « Денис Панченко продакшн».