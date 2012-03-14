Шеву сватают в Америку
12:46, 14 марта 2012Спорт
2150
Форвард попал на карандаш "Филадельфия Юнион", "Чикаго Файр" и "Ванкувер Вайткепс"
Андрей Шевченко
Форвард киевского "Динамо" Андрей Шевченко после Евро-2012 может продолжить футбольную карьеру в США.
По данным портала Soccer Italia Шева попал на карандаш "Филадельфия Юнион", "Чикаго Файр" и "Ванкувер Вайткепс". Отмечается, что главной причиной возможного переезда Андрея в США является желание его семьи. Ведь жена украинца - американская модель Кристен Пазик не раз заявляла о желании вернуться на родину. Интерес к футболисту со стороны американских клубов ранее подтвердил и агент Шевы Фабио Паризи. Однако он отметил, что Андрей не рассматривает эти предложения до завершения Евро-2012.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter