Шеву сватают в Америку

Форвард киевского "Динамо" Андрей Шевченко после Евро-2012 может продолжить футбольную карьеру в США.

По данным портала Soccer Italia Шева попал на карандаш "Филадельфия Юнион", "Чикаго Файр" и "Ванкувер Вайткепс". Отмечается, что главной причиной возможного переезда Андрея в США является желание его семьи. Ведь жена украинца - американская модель Кристен Пазик не раз заявляла о желании вернуться на родину. Интерес к футболисту со стороны американских клубов ранее подтвердил и агент Шевы Фабио Паризи. Однако он отметил, что Андрей не рассматривает эти предложения до завершения Евро-2012.

ТСН