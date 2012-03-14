Бавария поиздевалась над Базелем, а Марсель чудом прорвался
07:04, 14 марта 2012Спорт
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Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершился третий игровой день ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов
Интер - Марсель 2:1 (0:1)
Гол "чужого поля", ставший решающим для выхода Марселя в четвертьфинал на 90+2 минуте забил Брандао.
Бавария - Базель 7:0 (0:1)
Напомним, что ранее сыграли...
Бенфика - Зенит 2:0 (2:3)
Арсенал - Милан 3:0 (0:4)
Барселона - Байер 7:1 (3:1)
АПОЭЛ - Лион 1:0 (0:1). По пенальти 4:3
...а следующие ответные матчи сегодня вечером
Челси - Наполи (1:3)
Реал Мадрид - ЦСКА М (1:1)
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