Бавария поиздевалась над Базелем, а Марсель чудом прорвался

07:04, 14 марта 2012
Спорт
2050

Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершился третий игровой день ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов

Интер - Марсель 2:1 (0:1)

Гол "чужого поля", ставший решающим для выхода Марселя в четвертьфинал на 90+2 минуте забил Брандао.
 
Бавария - Базель 7:0 (0:1)

Напомним, что ранее сыграли...

Бенфика - Зенит 2:0 (2:3)

Арсенал - Милан 3:0 (0:4)

Барселона - Байер 7:1 (3:1)

АПОЭЛ - Лион 1:0 (0:1). По пенальти 4:3
 
...а следующие ответные матчи сегодня вечером
 
Челси - Наполи (1:3)
 
Реал Мадрид - ЦСКА М (1:1)

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