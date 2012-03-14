Бавария поиздевалась над Базелем, а Марсель чудом прорвался

Завершился третий игровой день ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов



Интер - Марсель 2:1 (0:1)

Гол "чужого поля", ставший решающим для выхода Марселя в четвертьфинал на 90+2 минуте забил Брандао.



Бавария - Базель 7:0 (0:1)



Напомним, что ранее сыграли...



Бенфика - Зенит 2:0 (2:3)



Арсенал - Милан 3:0 (0:4)



Барселона - Байер 7:1 (3:1)



АПОЭЛ - Лион 1:0 (0:1). По пенальти 4:3



...а следующие ответные матчи сегодня вечером



Челси - Наполи (1:3)



Реал Мадрид - ЦСКА М (1:1)