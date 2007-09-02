Центральный защитник Динамо получил серьезную травму (фото)
10:40, 02 сентября 2007Спорт
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Демьяненко есть над чем задуматься
В одном из столкновений в матче против ФК «Харьков» травму получил центральный защитник киевского «Динамо» Папе Диакате. По предварительным данным у сенегальского игрока перелом кости плеча, однако точный диагноз будет поставлен после детального обследования.
Есть опасения, что Диакате, с которым тренерский штаб чемпионов Украины связывает большие надежды в Лиге чемпионов, может пропустить старт этого турнира.
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