Центральный защитник Динамо получил серьезную травму (фото)

В одном из столкновений в матче против ФК «Харьков» травму получил центральный защитник киевского «Динамо» Папе Диакате. По предварительным данным у сенегальского игрока перелом кости плеча, однако точный диагноз будет поставлен после детального обследования.

Есть опасения, что Диакате, с которым тренерский штаб чемпионов Украины связывает большие надежды в Лиге чемпионов, может пропустить старт этого турнира.

«Спорт Украины»