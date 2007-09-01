Результаты 5-го тура английской Премьер-лиги

Сыграны 6 матчей 5-го тура английской Премьер-лиги

Фулхэм - Тоттенхэм 3:3

Ридинг - Вест Хэм 0:3

Ньюкасл - Уиган 1:0

Миддлсбро - Бирмингем 2:0

Вандерерс - Эвертон 1:2

Ливерпуль - Дерби 6:0 (из них один - Воронина)

МЮ - Сандерленд - 1:0

Ливерпуль и Эвертон благодаря сегодняшним победам вышли пока на первые места с 10 очками, но матчи Челси (с Астон Виллой) и Манчестер Сити (с Блекберном) еще предстоят завтра, также как и Арсенал - Портсмут.