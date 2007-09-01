Результаты 5-го тура английской Премьер-лиги
21:24, 01 сентября 2007Спорт
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Лидеры сменились минимум до завтра
Сыграны 6 матчей 5-го тура английской Премьер-лиги
Фулхэм - Тоттенхэм 3:3
Ридинг - Вест Хэм 0:3
Ньюкасл - Уиган 1:0
Миддлсбро - Бирмингем 2:0
Вандерерс - Эвертон 1:2
Ливерпуль - Дерби 6:0 (из них один - Воронина)
МЮ - Сандерленд - 1:0
Ливерпуль и Эвертон благодаря сегодняшним победам вышли пока на первые места с 10 очками, но матчи Челси (с Астон Виллой) и Манчестер Сити (с Блекберном) еще предстоят завтра, также как и Арсенал - Портсмут.
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