Результаты 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

Состоялись сегодняшние четыре матча 8-го тура Чемпионата Украины по футболу:

Закарпатье - Металлург (З) 1:1 (Аршанов 27, Перишич 42, автогол)

Шахтёр - Арсенал 4:1 (Брандао 50, 92, Гладкий 53, Ильсиньо 64 - Жоземар дос Сантос 57)

Нефтяник - Кривбасс 1:2 (Каракевич 84 - Бюлюкбаши 24, 73)

Динамо - ФК Харьков 2:0 (Бангура 30, Майкл 56)

С учётом вчерашнего матча - Таврия - Металлург (Д) 3:3 - турнирная таблица выглядит так: впереди Шахтёр с 22 очками, за ним Днепр - 19, Динамо - 15, Металлург (З) - 14, Металлист, Черноморец, Таврия - по 11, Металлург (Д) - 10, ФК Харьков и Закарпатье - 9, Арсенал - 8, Заря, Кривбасс, Ворскла - 7, Карпаты - 5, Нефтяник - 1 очко.

Завтра Ворскла и Днепр, Заря и Карпаты, Металлист и Черноморец в матчах между собой, соответственно, внесут в нее коррективы, но в верхней части таблицы серьёзных изменений не будет.