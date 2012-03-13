В Польше спрос на билеты Евро-2012 от PZPN превысил предложение в 26 раз

Польская федерация футбола PZPN 12 марта распределила в специальной лотерее 6 тыс. 212 билетов на матчи Евро-2012 между более чем 160 тысячами болельщиков, которые подавали заявки на их приобретение с декабря прошлого года до начала марта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным PZPN, федерация получила почти 110 тыс. заявок на приобретение билетов на матчи групповой фазы и около 55 тыс. на четвертьфиналы, полуфиналы и финал Евро-2012.

Пресс-секретарь польской федерации футбола Агнешка ОЛЕЙКОВСКА сообщила УНИАН, что болельщики смогут получить выигранные ими билеты после того, как за них заплатят, заметив, что о победе в лотерее проинформирует UEFA через свой официальный веб-сайт после 15 марта.

PZPN в специальном сообщении отметил, что победители лотереи после оплаты билетов получат их на свой домашний адрес не позднее, чем за 2 недели перед матчем.

"Люди, которые не выиграли, оказались в резервном списке, и будут иметь шанс получить билеты в случае, если те, кто выиграл, своевременно не оплатят билет", - отметили в польской федерации.

Ряд польских СМИ, комментируя вчерашний розыгрыш билетов, отмечает, что больше всего на нем выиграл PZPN, который продавал выделенные ему UEFA билеты на Евро-2012 лишь участникам специально созданного клуба болельщика (Klub Kibica, KK).

СМИ напоминают, что за членство в этой организации нужно было заплатить около 10 дол., отмечая, что PZPN заработала благодаря этому около 1 млн. дол.

Как сообщал УНИАН, представители созданного летом прошлого года Klub Kibica заявляли, что его члены смогут купить даже 20 тыс. билетов на Евро-2012. По последним данным, которые озвучивали в феврале, билетов для болельщиков должно было быть почти 9 тыс.

Справка УНИАН. UEFA подготовил к Евро-2012, которое впервые в истории пройдет в Украине и Польше, 1,4 млн. билетов, около 40% из которых уже были распределены между болельщиками в специальной лотерее весной прошлого года.

Остальные билеты между болельщиками, спонсорами и VIP-персонами должны распределить UEFA и 16 национальных федераций по футболу - учасников нынешнего чемпионата (каждая из которых получила 16% всех билетов на каждый матч с участием национальной сборной).

PZPN сообщал, что решил продать болельщикам 38% всех билетов, которые получил от UEFA.