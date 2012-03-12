Украинки показали класс на Чемпионате Европы по вольной борьбе

Украинская женская сборная заняла первое место на Чемпионате Европы по вольной борьбе.

Как сообщает Правительственный портал, на чемпионате, прошедшем в Белграде (Сербия) 4-10 марта, украинские спортсмены получили восемь наград.

Четыре золоте награды завоевали в борьбе Людмила БАЛУШКА, Наталия СИНИШИН, Анна ВАСИЛЕНКО и Юлия ОСТАПЧУК, которая стала чемпионкой мира в категории до 63 кг

Серебряными призерами европейского первенства стали Александра КОГУТ, Алла ЧЕРКАСОВА и Екатерина БУРМИСТРОВА.

В итоге украинские спортсменки заняли первое общекомандное место среди представительниц 26 стран, опередив соперниц из России и Швеции.

Украинская мужская сборная заняла пятое общекомандное место.

Всего соревнования собрали более 300 представителей из 40 стран Европы.