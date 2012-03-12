Украинка завоевала «золото» на этапе Кубка мира по фехтованию

Украинка Ольга ХАРЛАН завоевала «золото» на этапе Кубку мира по фехтованию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, в полуфинале О.ХАРЛАН со счетом 15:6 разгромила двукратную олимпийскую чемпионку Мариэль ЗАГУНИС (США), а в финале одержала победу над кореянкой Жи Еон КИМ.

В командном поединке саблистки в составе О.ХАРЛАН, Елены ХОМРОВОЙ, Галины ПУНДИК и Ольги ЖОВНИР завоевали "бронзу", уступив в полуфинале сборной США (44:45), а в поединке за третье место выиграли у азербайджанок (45:28).

Соревнования проходили в Анталии (Турция) с 8 по 11 марта.

Общее количество участников, которые приняли участие в соревнованиях, - 128 спортсменов, представлявших 35 стран мира.