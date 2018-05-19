Екатерина Серебрянская: я не слежу за художественной гимнастикой

Субботний полдень. По одной из центральных улиц столицы прогуливается на первый взгляд обычная семья – мама и сын. Не многие узнают в этой стройной женщине абсолютную Олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Екатерину Серебрянскую. С сыном Женей и собакой Жужей они всегда так гуляют – выходные дни традиционно посвящены семье. Во время прогулки Екатерина рассказала УНИАН о своей новой книге, работе и отдыхе.

Катя, скоро Вы выпустите свою первую книгу. Расскажите о ней.

“Будь в форме” - это первая книга из серии “Женские секреты Екатерины Серебрянской”. Сначала название было “Как быть в форме”, но потом мы решили, что твердо знаем “как быть” и поэтому даем ответ: “Будь в форме”. Сейчас у меня на руках первые десять сигнальных экземпляров. Тираж появится в сентябре в одной из косметических компаний, которая занимается реализацией этих книг, в этом же месяце мы постараемся сделать презентацию книги. А уже через год ее можно будет приобрести во всех книжных магазинах.

Книжка получилась даже лучше, чем я ожидала, несмотря на то, что я очень требовательный автор, хотя слово "автор" не совсем подходящее. Писала ее я не сама, а вместе с подругами Ольгой Сеймур (мой персональный стилист и визажист) и Ксенией Слюсарь (мой персональный фитнес-тренер) и диетологом Петром Карпенко. Издание состоит из трех частей. Первая - правильное здоровое питание. Это не в плане “садитесь на диету”, “не кушайте это”. Мы советуем так: если сахар или хлеб есть нельзя – чем его заменить, плюс рекомендации по питанию, которые может применить любая домохозяйка или студентка. Вторая часть - это фитнес-упражнения. И третья - как с помощью одежды скрыть недостатки и показать достоинства. Книга объединена моими историями из личного опыта. Она очень простая, это не мемуары Кати Серебрянской, которая решила отличиться и рассказать про свою сложную жизнь. Это практические советы для любого желающего быть в форме.

А как возникла идея писать?

Я иногда говорю сыну: “Женечка, вот это кушать вредно, это кушать нельзя”. Тогда он меня спрашивает: “Мама, а что же мне скушать взамен?” Эти вопросы у нас возникают очень часто. И получается, либо мы должны отказаться от определенного продукта полностью, ничем не заменяя, либо продолжать есть чипсы, которые вредны. А можно найти какую-то альтернативу - поесть те же орешки, которые будут полезны. В журналах бывают различные рекомендации - тут совет, там совет, но собранной информации в одном каком-то издании найти нельзя. И составить здоровое меню на неделю человек не может.

Спортсменам часто приходится себя ограничивать, особенно в пище. Вы все время употребляете только полезную и здоровую пищу или все же иногда позволяете себе устроить праздник и наесться не совсем полезных “вкусностей”?

Я думаю, как раз на этот вопрос можно лучше всего ответить первым абзацем моей книги. Здоровое питание предполагает осознанный выбор человека. Ограничения – это когда я осознанно хочу пирожок, а мне его нельзя. А когда я осознанно не хочу пирожок, потому что понимаю, что пользы для моего организма никакой, а только вред, то это не ограничения - это просто осознанный выбор. Здоровое питание – это просто понимание того, какие продукты тебе конкретно подходят. Например, у нас с Женей есть какие-то продукты, которые ему подходят, а мне нет. Я вообще не могу есть чеснок – мне после него физически плохо, у меня температура поднимается, а ему (Жене) хорошо. Важно, чтобы человек именно для себя понимал – что ему полезно. Если я утром просыпаюсь и понимаю, что мне хочется шоколада, я иду и ем шоколад. Но я понимаю, что если я набрала лишний вес, мне нужно его сбросить за счет физической активности. А вообще слово “ограничения” я не люблю. Когда ты себя ограничиваешь в чем-то, тебе сразу этого хочется, причем в два раза больше.

Катя, пропагандируя правильный и здоровый образ жизни, вы все-таки подписали контракт с компанией McDonalds. Почему? Ведь Вам наверняка поступало много рекламных предложений!?

А что я в McDonalds рекламирую? В компании McDonalds я как раз отвечаю за здоровый образ жизни. Мы рекламируем фитнес-меню. Всегда в любом ресторане, в любой сфере питания можно найти для себя оптимальный вариант для здорового образа жизни.

После того, как вы оставили большой спорт, вы пробовали себя в роли модели, затем работали на телевидении. Почему вы нигде не закрепились, решили, что это все-таки “не ваше”?

У человека всегда есть период поиска себя. Я, например, очень рада, что прошла его путем проб и ошибок. Я знаю очень много людей, которые сидят сейчас на своей работе по 30 лет, и понимают, что это вообще не их призвание. Но возможности попробовать себя, узнать, кто ты есть, свои границы, у них уже нет, потому что для того, чтобы пробовать, нужно иметь смелость, нужно не бояться ошибиться. Это, во-первых. А, во-вторых, практически все направления, которыми я занималась, сейчас присутствуют в моей жизни, просто они трансформировались. Что касается телевидения – я работаю в качестве ведущей. Что касается модельного бизнеса, он тоже присутствует в моей жизни, потому что я работаю по-прежнему как модель. Работа модели – ты просто показываешь красоту. А красота - она очень специфическая: для кого-то это красиво, а для кого-то нет. Так вот, модельный бизнес просто трансформировался для меня – я показываю не красоту, я показываю пользу, практическое применение.

У Вас в жизни было много побед, а какая из них для Вас самая значимая?

Победы… Я бы разделила свою жизнь на два этапа. Первый – спортивный, он был под руководством мамы, не совсем самостоятельный. На этом этапе, - безусловно, победа на Олимпийских играх. Олимпийская медаль – это мечта детства. 14 лет мы шли к этой победе и, конечно, ничего более значимого быть не может. Но есть другой этап жизни – после спорта. И тут для меня достижением является усовершенствование себя. Самое большое достижение – это не внешнее проявление работы, это внутренние достижения.

А самая дорогая награда?

Награда дорогая? В смысле финансов?

Не обязательно, что самое ценное Вы получили в жизни?

Для меня самая ценная награда, но это даже не награда – это гармоничное состояние души. Когда я утром просыпаюсь и у меня хорошее настроение, и вечером после прошедшего дня, после работы с людьми, я понимаю, что нахожусь в том же гармоничном состоянии – это, наверное, самая дорогая награда для любого человека.

Недавно у Вас открылась очередная студия. Что вы можете гарантировать детям, которые приходят к Вам заниматься?

У нас изначальная цель занятий в “Студии Серебрянских” – это гармоничное развитие личности. И мы не рассказываем, не гарантируем родителям то, что их дети будут чемпионами по художественной гимнастике или хореографии, по современному народному танцу, капоэйре, акробатике, фитнесу. Мы говорим о том, что, ребенок, попадая к нам, получает разностороннее комплексное обучение. Если на определенном этапе родители понимают, что у ребенка есть предрасположенность к чему-то, тогда они, конечно, могут выбрать секцию более узкой направленности. Для того, чтобы из человека сделать спортсмена, нужно у него что-то забрать – например, свободу воли, немножко здоровья. Мы против всего этого. Мой сын занимается в студии, и для меня очень важно, чтобы я сохранила здоровье всех детей, которые занимаются в школе. Чтобы они вышли без психологических травм, как вышла из спорта я.

Женя, а ты каким видом спорта занимаешься?

Капоэйрой! – с гордостью заявляет он.

Бразильская борьба, - объясняет Катя и тут же добавляет.

У нас тут недавно такая история была. В посвящении к книге написано: “Посвящаю маме (которая уже умерла), папе, и сыну Жене - моему рыцарю”. Он мне говорит: “Мама, но мы же с тобой договорились, почему ты написала "моему рыцарю"?” Я тогда спрашиваю, а что же я должна была написать? “Я же капоэйрист!” – заявил Женя.

У вас занимаются дети разного возраста, а в какой группе Вам больше всего нравиться преподавать?

Я не преподаю. Тренерская деятельность предполагает концентрацию только на своей работе. Если бы я преподавала, я бы могла передать свои знания 20-30 детям, а, занимаясь организационной деятельностью и собирая себе подобных единомышленников, обучая их преподавать правильно, мы можем научить большее количество детей. Я выбрала именно этот путь.

Тогда как вы отбираете тренеров? Кроме спортивных критериев, есть еще какие-то условия?

Да, обязательно. Во-первых, у нас работает психолог – два этапа собеседования. Тренер подбирается по психологическим качествам. Ведь существует такое понятие как энергетический вампир – человек, который получает удовольствие, доставляя страдания, боль другим. Мы стараемся найти тех людей, которые находятся в гармонии сами с собой, и им не нужно кричать на ребенка и говорить “ты плохой” или “ты неправильно делаешь”, только для того, чтобы самоутвердиться.

Вы всегда говорили, что художественная гимнастика – выбор ваших родителей. А сыну что выберите или позволите ему сделать самостоятельный выбор?

Моя позиция – каждый ребенок, и мой Женя в первую очередь, - это личность с самого рождения, и я не считаю, что имею право навязывать ему свою точку зрения. Безусловно, бывают моменты, когда я хочу что-то порекомендовать настойчиво. Но если ребенок настойчиво скажет – “нет мама, я это делать не буду”, я отступлю. Мы сейчас выбираем музыкального преподавателя. Я Жене пришла и рассказала, что есть такой замечательный дядя Слава, настолько живой, энергетически сильный. С детьми он поет, играет на гитаре, на фортепиано. Если видит, что внимание ребенка рассеялось, через 15 минут занятий он бросает рояль, и они начинают бегать, играть в паровозик. Человек знает, как работать с детьми. И я предложила Жене: “Хочешь попробовать?” Женя подумал и говорит: “Я бы хотел первый пробный урок.” Только после этого я его туда приведу. Если он скажет нет – значит будет нет.

У нас так со скрипкой получилось. Мне захотелось, чтобы ребенок играл на скрипке. И мы так издалека начали: смотрим телевизор - послушай, как скрипка хорошо играет и т.д. Он согласился попробовать. Мы зашли в музыкальную школу, и когда он увидел, как эта скрипка пиликает, через три минут сказал “нет”. Мы не имеем права навязывать.

Сейчас к нам в студию приходят родители нового поколения. А когда мы начинали, мамы и папы приводят ребенка и говорят, к примеру: “Сделайте из нее олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике.” А почему? А потому что папа был спортсменом, карьера его не развилась и у него есть нереализованные амбиции, которые он хочет реализовать в своих детях. А у ребенка свой путь, своя жизнь, свои интересы. Нужно прислушиваться и раскрывать. А если желание ребенка и родителей совпадает – то это замечательно.

Я слышала, что Вы входили в одну из крымских партий. Почему Вы решили не оставаться в стороне от политики?

Это был очень интересный опыт, хоть и неудачный. Когда начались парламентские выборы, у меня было очень много предложений от различных партий. Я все время говорила "нет", потому что на самом деле, если делать хорошее дела, не нужно быть в чьей-то политической силе. Что касается Верховного Совета, города и области я сразу сказала – нет, это исключено. Но Крым для меня - это отдельная территория, это моя родина, я приезжаю туда домой – и мне так спокойно, так хорошо. И для Крыма у меня была четкая задача – я хотела открыть там полноценную школу, продолжить дело моей мамы не только в Киеве. Поэтому мы сошлись с партией и попробовали пройти блоком. Пройти не получилось – со школой пока сейчас работаем. Как я поняла, политика и хорошие дела, наверное, не всегда одно и то же (смеется).

В будущем связывать себя с политикой не хотите?

Если я увижу, что у меня будет возможность сделать больше, нежели я делаю сейчас, то почему нет. Но конкретно сейчас я понимаю, что возможности пока нет. Опять-таки, я понимаю, это будет работа, как была у меня в свое время на одном из телеканалов - 90% времени тебе нужно бороться внутри и всего 10% уйдет на создание чего-то.

А как по вашему, должны ли спортсмены или артисты открыто поддерживать ту или иную политическую силу и агитировать за нее или оставаться аполитичными?

Я считаю, что каждый спортсмен, каждый артист – это отдельная личность, у которой есть свои принципы и ценности, и он делает то, что он считает нужным. Тут нельзя грести всех под одну гребенку. Мое мнение: если спортсмен идет в политическую силу и агитирует, он агитирует не за партию. Он должен оставаться в своем направлении. Музыкант не должен идти ради того, чтобы строить дома. Если музыкант идет в политику, он должен идти ради того, чтобы что-то сделать для культуры Украины. Безусловно, он может переквалифицироваться. Но это редкие примеры и больше мы можем сделать в своей колее.

В одном из интервью Вы признались, что Вам не хватает знания иностранных языков и навыков работы с компьютером. Прошло некоторое время, в какой из этих сфер изменения наиболее значительные?

Компьютер - уже практически в совершенстве. Причем, даже сайт сделан собственными руками. Он, конечно, больше похож на домашнюю страничку, но все делала сама – дизайн, описание, все полностью. Решила себя попробовать еще немножко и в этом. Поэтому с компьютером все хорошо, я абсолютно довольна. Что касается языков, то английский я продолжаю учить и украинский. С украинским сложнее, потому что, находясь в собственной стране, я пока не могу избавиться от опасения сделать ошибку, общаясь с журналистами, публично выступая. Потому что здесь, как и в спорте, я хочу делать все совершенно, переступить этот и барьер и начать говорить. Но публично пока не могу.

Как известно, Вы сторонница двуязычия. И сейчас считаете, что русский язык официально должен быть признан вторым государственным?

Конечно. Почему нет?

А хотите, чтобы ребенок знал и украинский, и русский? Я хочу, чтобы ребенок знал столько языков, сколько он считает нужным. Он спокойно переходит с украинского на русский, с русского на английский. Тут подключается Женя: "Я украинский знаю наизусть". Пусть он знает 10 языков. Это будет замечательно.

Я знаю, что завтра вы улетаете отдыхать, а вообще путешествовать любите, ведь во время спортивной карьеры Вам пришлось объездить много стран?

Я очень люблю путешествовать, даже одна. Например, свой прошлый День рождения я праздновала в Праге в гордом одиночестве. И получила огромное удовольствие! Можно одеть удобную обувь, взять бутылочку водички с собой (можно даже не брать) и просто ходить и смотреть на дома. Вот я вчера только шла по улице и смотрела на людей, которые все идут и смотрят либо в пол, либо на людей, но не с тем, чтобы посмотреть в глаза человеку, а посмотреть, в чем он одет, какая сумочка, какие туфельки, часы, машина. Мы не смотрим на архитектуру, на небо. Даже я, которая работаю с детьми и говорю, что мир прекрасен. Нужно остановиться, абстрагироваться от проблем и посмотреть на красоту этого мира. А когда едешь за границу, то как раз там ты можешь посмотреть на природу, на дома, на людей. А все условности остаются в Киеве. Вот мы сейчас, например, уезжаем в Париж. Я хочу поехать, посмотреть, пропитаться этой французской атмосферой. Там немножечко люди другие, у них по-другому происходит коммуникация, даже официанты в ресторане по-другому относятся к посетителю. Вот именно сейчас хочется какой-то французской легкости, непринужденности.

А какое любимое место отдыха, куда хочется вернуться, или что Вас больше всего впечатлило?

Меня впечатляют все страны по-своему. Из тех городов, куда я предпочитаю возвращаться, я очень люблю Рим. У меня там есть очень замечательный гид, который владеет искусством доносить информацию так, чтобы человек услышал. Я уже много-много раз туда возвращаюсь. Мне очень понравилась Прага. Я бы хотела туда вернуться. Париж … Тут без комментариев. И люблю юг Франции – Ницца, Монте-Карло, но только не летом, а совсем ранней весной и поздней осенью. И, конечно, Крым. Крым у нас настолько богат и внешней красотой и какой-то внутренней силой, и променять его на другую страну вообще невозможно.

Всем известно, что Вы дружите с Лилией Подкопаевой. А с кем еще из известных украинцев у Вас сложились приятельские отношения?

Выражение “приятельские отношения” более правильное. И с Лилей у нас не дружеские отношения, а приятельские. Я к дружбе отношусь очень трепетно и друзей у меня не много, их можно перечесть на пальцах одной руки. Но это близкие по духу люди, которые не предадут. А вообще я общаюсь и вхожу в приятельские отношения с очень многими людьми – известными, неизвестными, публичными, непубличными.

После того, как вы оставили большой спорт, вы продолжаете следить за событиями в художественной гимнастике. И какие качественные изменения Вы могли бы назвать?

Нет. Я не слежу за художественной гимнастикой. Так бывает, когда ешь много печенья: в какой-то момент тебя от этого печенья уже тошнит. Этот вид спорта я очень люблю, мне очень нравится смотреть на грацию, но психологически сложно. Художественная гимнастика оставила мне так много травм и боли, особенно в связи со смертью моей мамы, что я просто не хочу к этому возвращаться.

Тема личной жизни для Вас - табу. Почему?

Слово “табу” не совсем верное. Мне кажется, человек может быть интересен своими поступками. И привлекать внимание других людей с помощью того, с кем ты спишь, это значит, что ты свои дела делаешь не столь интересными. У любого публичного человека должно оставаться какое-то свое личное пространство, где он может чувствовать себя комфортно и не создавать иллюзию успешности и счастья в семье. Если человек счастлив – ему комфортно со своим другом один на один. Ему не нужно привлекать прессу, ему даже не нужно друзей вокруг созывать, чтобы создавать какую-то бутафорию. Человек счастлив, ему комфортно и ничего для этого больше не нужно.

Ваши творческие планы? Продолжите писать или опять будете искать себя в чем-то новом?

Безусловно, все что вы сказали. Хочу найти себя в чем-то новом, и познать себя в чем-то новом. На данный момент актуальным для меня является книга. Это ведь не одна книга, а целая серия. Следующую книгу мы уже придумали – это будет кулинарное направление, с конкретными рецептами. И еще я подумываю открыть детскую серию. Безусловно, остается также телевизионный проект. Я хочу сейчас немножечко расширить то, что делаю на телевидении. И возможно создать новый формат, только, опять-таки, в рамках здорового образа жизни. Ну, и студии, конечно.

Беседовала Анна Ященко